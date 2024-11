Recital del francese Boucharlat, un lucido esegeta di Beethoven

Per cui questo concerto sarà davvero un’occasione speciale per ascoltare un esperto interprete del titano della musica, del quale in apertura di recital Boucharlat eseguirà l’«Appassionata», nuovo punto alto nell’opera pianistica di Beethoven e di gran lunga non solo la più famosa ma anche la sonata più oscura del compositore tedesco, agli antipodi rispetto alla luminosa «Waldstein» uscita due anni prima. Benché non dovuto all’autore, l’appellativo «Appassionata» si adatta perfettamente ai contrasti drammatici del primo movimento, e poi alla solennità e all’interiorità del secondo e alla passione demoniaca del terzo.



Seguirà la Sonata n. 22, a differenza delle altre due mai entrata veramente in repertorio, caratterizzata da due soli movimenti e tra le più brevi mai scritte da Beethoven, che ne fece territorio per nuove esplorazioni approfondite nelle opere successive e la strutturò priva di un movimento secondo i canoni della forma sonata.



Ha, invece, un’ossatura monumentale la Sonata n. 21 Waldstein, apice della «seconda maniera» beethoveniana, quando intimità dell’ispirazione e virtuosismo si fusero in un unico anelito verso il progresso linguistico dell’arte pianistica.



Dunque, un recital di grande fascino con un interprete del quale la critica ha lodato anche «l’eleganza alla francese» in riferimento alle incisioni del repertorio di Debussy, Fauré, Ravel e Poulenc, uno dei motivi per cui viene spesso invitato da France Musique. Vincitore dei Premi internazionali Darius Milhaud e Spedidam, Boucharlart ha anche pubblicato su disco tutte le opere cameristiche di Brahms, e sin dal suo primo concerto come solista in orchestra, avvenuti quando aveva soltanto tredici anni, è stato invitato a esibirsi con svariate orchestre in Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Messico, Kazakistan e Russia. Inoltre, i compositori Gérard Gastinal e Juan-Francisco Tortosa Esteve gli hanno dedicato loro opere.



