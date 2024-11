Report ARPAL Puglia: oltre 600 opportunità lavorative nel barese, 900 nel totale regionale

BARI - L'ultimodi novembre offre uno sguardo incoraggiante sulle opportunità occupazionali nella provincia di Bari e nel resto della regione. I dati rivelano un totale dipubblicati dai Centri per l’Impiego (CPI) di Bari, Foggia e BAT, per un totale didisponibili. Nello specifico, l'ambito territoriale barese ha visto la pubblicazione diperrichieste.

Le aree professionali di maggiore rilievo

Le offerte di lavoro nel territorio barese coprono una gamma ampia di settori. Tra le aree occupazionali più emergenti si segnalano:

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio (133 posizioni aperte);

(133 posizioni aperte); Costruzioni, Impianti e Immobiliare (74 posizioni);

(74 posizioni); Servizi amministrativi, contabili e professionali (60 posizioni);

(60 posizioni); Servizi turistici, culturali e ristorazione (58 posizioni);

(58 posizioni); Industria, Produzione e Metalmeccanico (49 posizioni);

(49 posizioni); Servizi ludico-ricreativi, artistici e sportivi (100 posizioni).

Opportunità particolari sono destinate anche agli iscritti alle categorie protette e alle persone con disabilità, con 35 unità ricercate in settori quali IT, marketing, contabilità, e assistenza socio-sanitaria.

Figure professionali richieste

Le richieste spaziano da profili altamente qualificati, come ingegneri, tecnici informatici e meccatronici, a figure con competenze operative e manuali, quali:

Frigoristi , manutentori meccanici , addetti al confezionamento ;

, , ; Carpentieri saldatori , manovali edili , verniciatori industriali ;

, , ; Mestieri tradizionali e artigianali, come falegnami e piastrellisti ;

e ; Professioni emergenti nei settori digitali e green, ad esempio social media manager, e-commerce specialist e environmental engineer.

Eventi di rilievo: Recruiting Day e Job Day internazionali

ARPAL Puglia e la rete EURES promuovono eventi per facilitare l’incontro tra domanda e offerta:

Recruiting Day: 27 novembre a Barletta e 28 novembre a Rutigliano, per posizioni legate all'animazione turistica nella stagione invernale. Job Day online (EOJD): "Work in Portugal 2024" (27 novembre) , con focus su ICT, e-Health, turismo e energie rinnovabili.

, con focus su ICT, e-Health, turismo e energie rinnovabili. "Connect with Spanish Companies in the R+D+i Sector" (3 dicembre), per posizioni in biotecnologie, farmaceutica ed energia.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni, è necessario accedere al portale dedicato lavoroperte.regione.puglia.it o all'app "Lavoro per te Puglia". Informazioni dettagliate sono consultabili nel report completo e nelle sezioni dedicate alle offerte per categorie protette e opportunità estere.

Nel report - consultabile al link https://tinyurl.com/2e59k8n4 è indicato il titolo di ciascun annuncio, il numero identificativo dell’offerta di lavoro, il profilo ricercato, il CPI di riferimento cui rivolgersi per approfondimenti e informazioni, il link all’offerta specifica.

Sinergia e supporto: il ruolo dei Centri per l’Impiego

I CPI di Bari, Foggia e BAT collaborano per garantire un servizio personalizzato, gratuito e accessibile a cittadini e imprese, favorendo così la crescita del mercato del lavoro locale. Per aggiornamenti e nuove offerte, è possibile seguire la pagina Facebook dedicata ai Centri per l’Impiego di Bari e provincia.

Per chi cerca una nuova opportunità lavorativa o desidera una consulenza personalizzata, l’ARPAL Puglia resta il punto di riferimento per un futuro professionale più inclusivo e dinamico.