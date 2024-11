Turris-Foggia 1-2: doppietta di Millico regala i tre punti ai rossoneri

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia conquista tre punti preziosi in trasferta battendo la Turris per 2-1 allo stadio "Liguori", grazie a una doppietta di Millico.

Primo tempo:

La partita si accende subito: all’11’, la Turris passa in vantaggio con una spettacolare conclusione di sinistro di Castellano da trenta metri. La reazione del Foggia è immediata e al 16’ arriva il pareggio grazie a Millico, che si esibisce in una girata precisa di destro. Al 23’, Ekuban tenta una rovesciata che però termina alta. Al 44’, il Foggia ribalta il risultato: ancora Millico, questa volta con un tocco di sinistro su assist di Orlando, firma il 2-1 per i rossoneri.

Secondo tempo:

Nella ripresa, il Foggia sfiora il terzo gol al 7’ con Parodi, mentre la Turris va vicina al pareggio al 24’ con Onofrietti. Al 38’, il Foggia resta in dieci uomini dopo l’espulsione di Vezzoni per un fallo su Onofrietti. La Turris prova ad approfittarne, ma al 94’ Nocerino, di testa, spreca una grande occasione da posizione favorevole.

Grazie a questa vittoria, il Foggia sale al quattordicesimo posto con 17 punti, mentre la Turris resta terzultima con soli 10 punti.