RFI, Barletta: Via Rosmini e Strada Abbate aperte al traffico: completato il programma di eliminazione dei passaggi a livello

BARLETTA – Da domani, saranno ufficialmente aperte al traffico Via Rosmini e la strada di accesso alla proprietà Abbate, segnando il completamento del programma di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per l’eliminazione di tutti i passaggi a livello nel comune di Barletta. Questo ambizioso progetto rappresenta un passo importante verso il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale nella zona.Il programma, che ha richiesto un investimento complessivo di 32 milioni di euro, è stato attuato in due fasi. Nella prima fase, sono stati realizzati due cavalcavia sostitutivi dei passaggi a livello sulla Strada Provinciale “Salinelle” e su Via Regio Tratturo, insieme a un sottovia in Via Vecchia Madonna dello Sterpeto. Nella seconda fase, sono stati costruiti altri quattro sottovia carrabili e pedonali, oltre a un sottopasso pedonale, consentendo così la chiusura definitiva dei passaggi a livello di Via Madonna dello Sterpeto, Via Milano e Via Andria.Questo progetto si inserisce nell’obiettivo di RFI di migliorare la sicurezza e la viabilità urbana, eliminando i rischi legati ai passaggi a livello e rendendo più fluido il traffico locale.