'Rituali di Benessere Finanziario' sbarca a Bari: incontro gratuito per vivere liberi dal tabù dei soldi

Un incontro senza tabù

Ospite d’eccezione sarà Flavia Carlini, divulgatrice e attivista politica, autrice del libro Noi vogliamo tutto. Cronache da una società indifferente (Feltrinelli), che esplora temi sociali e politici, diritti umani e parità di genere. A intervistarla ci sarà Annalisa Monfreda, che guiderà una conversazione audace e priva di filtri sulla “storia personale di soldi” di Carlini, portando alla luce esperienze, difficoltà e riflessioni sul rapporto con il denaro.

Esperienza pratica e coinvolgente

L’evento non si limiterà alla conversazione. Ai partecipanti verranno proposti esercizi pratici e interattivi per avvicinarsi a una gestione consapevole delle proprie risorse finanziarie, acquisendo strumenti per affrontare e migliorare la propria realtà economica. Ciascun partecipante riceverà un quaderno personalizzato, una sorta di kakebo in stile Rame, per continuare il percorso a casa con rituali finanziari guidati da riflessioni ed esercizi.

Rame: una piattaforma di educazione finanziaria

Rame si presenta come una piattaforma media innovativa che, attraverso un podcast, una newsletter e un ampio seguito su Instagram, ha già costruito una comunità di oltre 80.000 persone, per l’80% composta da donne. Fondata da Monfreda, Rame si rivolge in particolare a libere professioniste, freelance e giovani, offrendo loro una risorsa per comprendere meglio le proprie finanze e promuovendo l'emancipazione economica come strumento di empowerment.

Iscrizioni e informazioni: La partecipazione è gratuita, previa registrazione online al sito ufficiale di Rame.