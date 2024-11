Salernitana-Bari: contro la “pareggite”, sfida per i 3 punti

Ssc Bari fb

NICOLA ZUCCARO - Saranno più di tremila i baresi che popoleranno l'Arechi di Salerno, dove il Bari affronterà la Salernitana alle 17:15 di domenica 10 novembre 2024. L'incontro, che si disputerà dinanzi a una cornice di pubblico delle grandi occasioni per il gemellaggio fra le rispettive tifoserie e valido per la tredicesima giornata della Serie B 2024-2025, opporrà due squadre bisognose di tornare alla vittoria. Questa manca al Bari dal 22 settembre, quando gli uomini di Moreno Longo espugnarono Frosinone. Da quel giorno, i biancorossi hanno collezionato sei pareggi. Astinenza dalla vittoria anche per la Salernitana, che non vince dal 6 ottobre scorso, quando passò per 1-0 a Palermo.

L'astinenza dai tre punti introdurrà quindi questo derby del Sud, che torna a disputarsi in Serie B a sette anni di distanza dall'ultimo confronto. Era il 4 novembre 2017 e, sempre all'Arechi, la gara valida per il tredicesimo turno del torneo cadetto 2017-2018 terminò 2-2. Alla luce di questo precedente, un pareggio eviterebbe forse la crisi del settimo anno per il gemellaggio che lega le tifoserie delle due squadre da 41 anni?