Coco Gauff trionfa alle WTA Finals di Riyadh: battuta Qinwen Zheng in una finale epica

WTA fb

FRANCESCO LOIACONO - L'americana Coco Gauff ha conquistato il suo primo titolo alle WTA Finals, imponendosi in una combattutissima finale contro la cinese Qinwen Zheng sul cemento di Riyadh, Arabia Saudita. La finale, terminata con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6, è stata un concentrato di tecnica e intensità, e ha visto la giovane Gauff superare una delle promesse del tennis cinese al termine di tre set ricchi di emozioni.

Un inizio favorevole a Zheng

Il primo set si è aperto con una Zheng in grande forma. La giocatrice cinese ha dimostrato fin da subito di saper leggere il gioco dell’avversaria, mettendo a segno una serie di lob precisi e ben piazzati che hanno messo in difficoltà l’americana. Gauff, nonostante la tenacia, ha avuto difficoltà a entrare nel ritmo giusto, permettendo alla cinese di prendere il controllo e aggiudicarsi il set iniziale con un 6-3 convincente.

La riscossa di Gauff nel secondo set

Nel secondo set, Coco Gauff è riuscita a cambiare passo, mostrando tutta la potenza del suo gioco e mettendo in evidenza il suo caratteristico servizio preciso e potente. La giovane americana ha trovato continuità nei passanti incrociati, costringendo Zheng a inseguire palline difficili e a commettere qualche errore non forzato. La maggiore precisione di Gauff, unita a un gioco più aggressivo, le ha permesso di imporsi nel secondo set con un 6-4, riportando il match in parità.

Il terzo set e il tie-break decisivo

Il terzo set ha visto un equilibrio estremo: punto a punto, entrambe le giocatrici hanno dato il massimo, mantenendo alta la tensione. La Zheng ha continuato a spingere con dritto e rovescio, mentre Gauff ha risposto con colpi lungolinea ben piazzati e top spin che hanno spesso trovato scoperta la difesa della cinese. Dopo una serie di game combattuti, si è giunti al tie-break, dove la Gauff è riuscita a fare la differenza. Grazie a colpi potenti e profondi, l’americana ha chiuso la partita aggiudicandosi il tie-break decisivo e, con esso, le WTA Finals.

Un titolo storico per Gauff

Con questa vittoria, Coco Gauff aggiunge un trofeo prestigioso alla sua giovane carriera, imponendosi per la prima volta alle WTA Finals. Per l'americana, si tratta di una conferma importante del suo talento e della capacità di reggere la pressione nei momenti cruciali, un segno di maturità e un incoraggiamento per il futuro. Qinwen Zheng, dal canto suo, ha dimostrato di essere una giocatrice promettente e competitiva a livello mondiale, e la sua presenza in finale è un segnale del grande potenziale del tennis cinese.