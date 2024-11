Serie C, Girone C: focus sulla 16ª giornata di andata

La sedicesima giornata di andata del girone C di Serie C si preannuncia cruciale per molte squadre impegnate nella corsa salvezza e nelle zone alte della classifica. Ecco il programma e le sfide più attese del weekend.

Picerno-Altamura: uno scontro per la salvezza

Dopo la preziosa vittoria per 2-1 contro il Messina al “San Nicola”, l’Altamura sarà ospite domani del Picerno al “Curcio”, con calcio d’inizio alle 16. I padroni di casa, reduci dal pareggio per 1-1 contro il Sorrento al “Viviani”, cercheranno di sfruttare il fattore campo, ma l’Altamura ha bisogno dei tre punti per avvicinarsi a un traguardo salvezza che passa anche da risultati esterni.

Taranto-Benevento: i rossoblù cercano il riscatto

Il Taranto, ferito dalla sconfitta per 3-0 contro la Cavese al “Simonetta Lamberti” nella scorsa giornata, ospiterà sabato 23 novembre alle 15 il Benevento allo “Iacovone”. Gli ospiti arrivano dopo il pareggio 2-2 contro l’Avellino al “Vigorito”. I rossoblù vogliono rialzare la testa per risalire in classifica e allontanarsi dalla zona calda, mentre il Benevento cercherà punti preziosi per consolidare la sua posizione.

Potenza-Monopoli: sfida ad alta quota

Il Monopoli, dopo il pareggio casalingo 1-1 con il Cerignola al “Veneziani”, affronterà il Potenza al “Viviani” sabato alle 17.30. I lucani sono in grande forma dopo il successo per 2-1 sul Giugliano al “De Cristofaro”. Per il Monopoli questa sfida è un’occasione per puntare al secondo posto, ma dovrà fare i conti con un avversario motivato e difficile da battere in casa.

Cerignola-Cavese: caccia al primo posto

Domenica 24 novembre alle 17.30 il Cerignola ospiterà la Cavese al “Monterisi”. I pugliesi, galvanizzati dal pareggio 1-1 con il Monopoli, hanno l’opportunità di avvicinarsi alla vetta della classifica con una vittoria contro i campani, reduci dal convincente 3-0 sul Taranto. Una sfida dal peso specifico elevato per entrambe le squadre.

Turris-Foggia: i dauni vogliono risalire

Il Foggia sarà impegnato in trasferta al “Liguori” contro la Turris. I dauni, dopo il deludente 0-0 casalingo con la Casertana, devono fare risultato per abbandonare il quartultimo posto. La Turris, invece, non ha giocato nella scorsa giornata a causa del rinvio della gara contro la Juventus Next Gen, fissata per mercoledì 27 novembre alle 15, complici gli impegni internazionali di alcuni bianconeri.

Questa giornata promette spettacolo e tante emozioni, con scontri fondamentali sia per la vetta che per la lotta salvezza. Il verdetto arriverà dal campo!