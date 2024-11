Bari, Lidl inaugura il nuovo punto vendita di Modugno

MODUGNO – Lidl Italia continua a investire nella crescita della propria rete vendita in Puglia, inaugurando un nuovo store a Modugno (BA) in via Roma 114. Il taglio del nastro, avvenuto oggi alla presenza del Vicesindaco di Modugno Avv. Giuseppe Montebruno, sottolinea il ruolo chiave della provincia di Bari nelle strategie di espansione dell’Azienda. L’apertura porta con sé un positivo risvolto occupazionale grazie all’assunzione di 15 nuovi collaboratori, che si aggiungono alla grande squadra di oltre 22.000 persone già in forza alla Catena in tutta Italia. Il supermercato, che dispone di 89 posti auto e di colonnine per la ricarica di auto elettriche, offre orari di apertura flessibili: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30.La progettazione del nuovo Lidl di Modugno, che ospita un’area vendita di oltre 1.200 mq, ha visto l’utilizzo di metodi costruttivi moderni e attenti all’efficienza energetica, a garanzia di un edificio che rispetta alti standard di sostenibilità ambientale. Il nuovo supermercato, infatti, nasce da un progetto a consumo di suolo zero, in seguito alla demolizione dell’edificio che ospitava un’ex-marmeria e autolavaggio. Dal punto di vista energetico, il nuovo store è caratterizzato da ampie vetrate che sfruttano al massimo la luce naturale. Contribuiscono all’efficienza di questo punto vendita anche il sistema di luci a LED, che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie, e la provenienza da fonti rinnovabili del 100% dell’energia utilizzata. Infine, sul tetto del supermercato è presente un impianto fotovoltaico da 214 kW, in linea con le misure attuate dall’Insegna negli ultimi anni per incrementare gradualmente la quota di energia autoprodotto. Il progetto include anche la realizzazione di un tratto di pista ciclabile per promuovere la mobilità sostenibile.Il nuovo punto vendita offre ai clienti un ampio assortimento e un’esperienza di acquisto semplice e smart: dal reparto frutta e verdura, con una vasta gamma di prodotti freschi consegnati ogni giorno, al reparto panetteria e all’angolo rosticceria. Nell’ambito di una più ampia strategia di sostenibilità, fa parte della proposta anche una selezione di prodotti certificati V-Label vegetariani e vegani a marchio Vemondo. Completano l’offerta di Lidl il reparto dedicato alla cura della casa e della persona e quello rivolto agli amici a quattro zampe, sempre con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Infine, anche i clienti di Modugno potranno usufruire di Lidl Plus, il programma fedeltà 100% digitale che offre numerosi vantaggi e servizi aggiuntivi tramite smartphone, inclusa la nuova sezione Lidl Pay. Questo metodo di pagamento veloce, comodo e sicuro è collegato alla carta digitale personale e può essere utilizzato direttamente in cassa per pagare la spesa e usufruire degli sconti in un’unica scansione.