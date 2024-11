Serie C, girone C: il Cerignola sfiderà il Benevento al Vigorito, il Foggia giocherà contro il Crotone allo Zaccheria

FRANCESCO LOIACONO - La diciassettesima giornata del girone C di Serie C si preannuncia ricca di emozioni, con scontri importanti sia in ottica promozione che salvezza. Ecco il programma delle gare, con un focus sulle squadre pugliesi impegnate nel turno.

Benevento-Cerignola: gli ofantini puntano in alto

Dopo il convincente successo per 3-1 contro la Cavese al “Monterisi”, il Cerignola affronterà domani il Benevento alle 15, allo stadio “Vigorito”. I campani, reduci da una vittoria per 2-0 sul Taranto allo “Iacovone”, rappresentano un avversario ostico. Gli ofantini cercheranno un successo per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica.

Foggia-Crotone: sfida delicata per i dauni

Il Foggia, rinfrancato dalla vittoria per 2-1 sulla Turris al “Liguori”, torna allo stadio “Zaccheria” dove affronterà il Crotone. I calabresi, che hanno battuto 2-1 la Juventus Next Gen allo “Scida”, si presentano come un avversario di valore. I rossoneri, attualmente al quattordicesimo posto, hanno bisogno di tre punti fondamentali per consolidare la propria posizione in classifica.

Bari-Altamura: sfida cruciale per la salvezza

L’Altamura, reduce da una sconfitta per 2-0 contro il Picerno al “Curcio”, sarà ospite del Trapani al “San Nicola”. I siciliani, galvanizzati dal netto successo per 4-0 sul Latina al “Provinciale”, sono in gran forma. Per i pugliesi, sarà una partita fondamentale per alimentare le speranze di salvezza.

Juventus Next Gen-Taranto: occasione di riscatto per i rossoblù

Domenica 1 dicembre alle 17:30, il Taranto sarà impegnato a Biella contro la Juventus Next Gen. I bianconeri, che mercoledì 27 novembre hanno pareggiato 0-0 contro la Turris nel recupero della quindicesima giornata, rappresentano un ostacolo insidioso. Il Taranto, attualmente in difficoltà, dovrà cercare un successo per risalire la classifica e allontanarsi dalle zone pericolose.

Monopoli-Avellino: i pugliesi inseguono il secondo posto

Il posticipo del lunedì vedrà il Monopoli ospitare l’Avellino al “Veneziani” alle 20:30. I biancoverdi campani arrivano da un pareggio per 2-2 contro il Catania al “Partenio” e cercheranno di insidiare la difesa pugliese. Il Monopoli, invece, punta al successo per continuare la corsa verso il secondo posto e rafforzare le proprie ambizioni in alta classifica.

Un turno decisivo

La diciassettesima giornata potrebbe riservare cambiamenti significativi in classifica, sia in chiave promozione che salvezza. Le squadre pugliesi sono chiamate a dare il massimo per centrare i rispettivi obiettivi e mantenere vivo il sogno di una stagione da protagoniste.