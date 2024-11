Brescia-Bari: al Rigamonti, anteprima playoff?

Ssc Bari fb

- Dopo il ritorno alla vittoria al San Nicola, dove non vinceva dal 14 settembre, il Bari è atteso dal Brescia per una delle gare di cartello della quindicesima giornata di Serie B. Dalle ore 15 di sabato 30 novembre 2024 si affronteranno al Rigamonti due compagini che, separate da 2 punti (Bari con 20 e Brescia con 18), non vorranno scendere dal treno dei playoff. Per gli uomini di Moreno Longo si prevede una gara spigolosa al cospetto di un Brescia che non vince in casa dal 30 settembre 2024, con il 3-2 alla Cremonese. L'astinenza dei lombardi dal successo interno perdura da 2 mesi e ciò rappresenta un elemento sul quale il Bari dovrà concentrare la preparazione del confronto con le Rondinelle allenate dall'ex tecnico biancorosso Rolando Maran. Una vittoria a Brescia, dove il galletto passò per 1-2 il 29 ottobre 2023, consentirebbe al Bari di centrare il terzo successo consecutivo in questo campionato.