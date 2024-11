Serie C, Girone C: il Foggia cerca la vittoria contro la Casertana per scalare la classifica

FRANCESCO LOIACONO - La quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C promette incontri decisivi per le squadre pugliesi. Il Foggia, forte della vittoria per 1-0 ottenuta contro la Juventus Next Gen allo “Zaccheria”, tornerà in campo domani sera alle 20:30, nuovamente allo “Zaccheria”, per affrontare la Casertana. I campani arrivano a Foggia dopo il pareggio a reti inviolate contro il Monopoli al “Pinto”. Per i rossoneri, vincere è fondamentale per risalire una classifica che rimane ancora aperta, ma competitiva.Domenica 17 novembre alle 15, l’Altamura affronterà il Messina allo stadio “San Nicola”. Nella scorsa giornata, l’Altamura ha ottenuto un pareggio (1-1) contro la Turris in trasferta al “Liguori”, ma ora cercherà i tre punti per avvicinarsi all’obiettivo salvezza. Il Messina, reduce da una vittoria di misura (1-0) contro il Giugliano al “San Filippo”, scenderà in campo determinato a mantenere lo slancio positivo.Il Taranto, dopo la vittoria di misura (1-0) contro il Cerignola allo “Iacovone”, è atteso alle 17:30 di domenica al “Simonetta Lamberti” per il confronto con la Cavese, squadra che arriva dalla sconfitta (1-0) subita contro il Trapani al “Provinciale”. La situazione tecnica del Taranto è complicata: il club ha infatti esonerato l’allenatore Carmine Gautieri al termine del periodo di malattia, e la panchina sarà affidata, per la terza volta, a Michele Cazzarò, tecnico della Primavera. Questa gara è fondamentale per il Taranto, che deve fare risultato per abbandonare il penultimo posto in classifica.La giornata si chiuderà lunedì 18 novembre alle 20:30 con Monopoli-Cerignola allo stadio “Veneziani”. Il Monopoli, reduce dal pareggio senza reti contro la Casertana, è determinato a ottenere i tre punti per continuare la corsa verso i play-off. Dall’altra parte, il Cerignola, attualmente vicino alla vetta, cercherà il successo per avvicinarsi ulteriormente al primo posto e mantenere vive le proprie ambizioni in campionato.