Serie C, Girone C: pareggio tra Cerignola e Crotone e prima vittoria esterna per il Taranto

La tredicesima giornata di Serie C, Girone C, ha visto il Cerignola pareggiare 1-1 in casa contro il Crotone allo stadio “Monterisi”. L’incontro si è aperto con un Cerignola subito propositivo: al 3’ Stronati ha sfiorato il gol. Sul fronte difensivo, Stronati si è nuovamente distinto al 32’, salvando sulla linea di porta un colpo di testa pericoloso di Salvemini. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato al 41’ grazie a Jallow, che ha sfruttato un cross di Tentardini per infilare la porta avversaria con un tocco di destro.Nel secondo tempo, il Cerignola è andato vicino al raddoppio già al 4’ con un’altra azione di Jallow. Tuttavia, al 27’ il Crotone ha trovato il pareggio con un sinistro da fuori area di Giron. Al 91’ la squadra di casa è rimasta in dieci per l’espulsione di Capomaggio, espulso per doppia ammonizione. Con questo pareggio, il Cerignola sale a 25 punti, posizionandosi al secondo posto in classifica, mentre il Crotone resta undicesimo con 16 punti.Nella stessa giornata, il Taranto ha ottenuto la sua prima vittoria esterna, imponendosi per 1-0 sull’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi”. Nel primo tempo, l’Avellino ha visto annullarsi un gol di Patierno al 7’ per fuorigioco, e al 34’ è stato nuovamente sfortunato con una traversa colpita di testa dallo stesso Patierno. Al 36’, però, il Taranto è riuscito a passare in vantaggio grazie a Battimelli, che ha colpito di testa su assist di Mastromonaco.Nel secondo tempo, l’Avellino ha cercato il pareggio, andando vicino al gol in diverse occasioni, ma senza successo. Con questa vittoria, il Taranto sale a 10 punti, raggiungendo il Foggia al terzultimo posto, mentre l’Avellino resta quarto con 22 punti.