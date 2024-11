Elezioni presidenziali Usa: testa a testa tra Trump e Harris, polemiche per le dichiarazioni di Trump sui media

Secondo gli ultimi sondaggi, la corsa per le elezioni presidenziali americane si fa sempre più serrata, con un sostanziale testa a testa tra i due principali candidati, Donald Trump e Kamala Harris. I dati recenti mostrano un equilibrio tra i due in stati chiave, come la Pennsylvania e l’Iowa, dove Trump ha recuperato terreno e continua ad avanzare nella battaglia per i voti degli indecisi.In Pennsylvania, uno degli stati determinanti per il risultato finale, Trump è riuscito a colmare il divario con la Harris, portandosi in parità o addirittura leggermente in vantaggio secondo alcuni rilevamenti locali. La Harris, tuttavia, sembra avere un margine di vantaggio in Iowa, dove la sua campagna ha puntato su temi sociali e diritti civili, argomenti che risuonano fortemente tra gli elettori più giovani e progressisti.Intanto, la campagna elettorale si è accesa ulteriormente a seguito di dichiarazioni controverse di Trump, che ha dichiarato: “Non mi dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media.” La frase ha sollevato immediatamente critiche e polemiche, con reazioni forti da parte di giornalisti, associazioni per la libertà di stampa e persino alcuni membri del suo stesso partito. Diverse testate e giornalisti hanno condannato la dichiarazione, definendola un pericoloso attacco alla libertà di stampa, uno dei pilastri della democrazia americana. Anche la Harris ha reagito con fermezza, condannando le parole di Trump e sottolineando l'importanza di tutelare il ruolo dei media nella società.