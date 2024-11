'Il Volontariato oggi: lievito madre per una nuova stagione dei doveri', simposio a Bari organizzato dall’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus

BARI - L’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, sezione di Bari, ha organizzato per lunedì 11 novembre, dalle ore 16.00, presso la sala conferenze de La Madonnina Life & Care, il Simposio dal titolo “Il Volontariato oggi – lievito madre per una nuova stagione dei doveri”.All’importante incontro interverranno Sua Eccellenza Giuseppe Satriano, Arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, e Sua Eccellenza Mons. Nicola Girasoli, Nunzio apostolico in Slovacchia; insieme dialogheranno con il prof. Filippo Maria Boscia, presidente nazionale AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani), il comm. Vito Scarola, vicepresidente nazionale AIDO (Associazione Italiana per la Donazione degli Organi), e il prof. Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).Saranno presenti Grazia Andidero, responsabile della sezione di Bari dell’Associazione, e il dott. Alberto Nerini, presidente de La Madonnina Life & Care.Tra le autorità locali parteciperanno il dott. Vito Leccese, sindaco della città di Bari, e il prof. Stefano Bronzini, Magnifico Rettore dell’Università di Bari Aldo Moro.Le ragioni del Simposio saranno illustrate da Santa Fizzarotti Selvaggi, presidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, e da don Corrado Germinario, docente emerito di Teologia.Concluderà l’evento la riflessione di padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo. Condurrà l’incontro Michele Cristallo, giornalista e scrittore.L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari, dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con la collaborazione delle associazioni AMCI, LILT, AIDO, Rotary Club Bari Sud, CIF Bari, Incontri Associazione Culturale, Opera San Nicola odv e Comunità Greca di Bari.