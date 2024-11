Serie C: L’Altamura batte il Messina 2-1 al “San Nicola” e prosegue la striscia positiva

Altamura Calcio

FRANCESCO LOIACONO – L’Altamura si impone per 2-1 sul Messina al “San Nicola” nella 15ª giornata del girone C di Serie C, centrando il suo sesto risultato utile consecutivo e consolidando la propria posizione in classifica.

La cronaca del match

La partita si accende subito al 15’, quando De Santis porta l’Altamura in vantaggio con un preciso tocco al volo di destro. Pochi minuti dopo, al 17’, Dipinto sfiora il raddoppio, ma il suo tiro termina fuori. Il Messina tenta di reagire al 21’ con un mancino di Rolando, che però non inquadra lo specchio della porta.

Al 24’, l’Altamura trova il secondo gol: Leonetti trasforma un rigore assegnato per un fallo di mano di Manetti, portando il risultato sul 2-0. Prima dell’intervallo, Leonetti spreca un’altra occasione al 42’, mantenendo inalterato il vantaggio dei pugliesi.

Secondo tempo: il Messina accorcia ma resta in dieci

Il Messina rientra in campo con maggiore determinazione e accorcia le distanze al 50’ grazie a Anatriello, che con un destro diagonale riapre il match. La squadra siciliana sfiora il pareggio un minuto dopo con Manetta, ma il suo tentativo non si concretizza.

Al 76’, il Messina resta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Lia, punito per doppia ammonizione. Nonostante l’inferiorità numerica, i siciliani vanno vicini al pari ancora con Anatriello al 78’, senza però riuscire a battere il portiere avversario.

La classifica

Con questa vittoria, l’Altamura sale a 19 punti, agganciando il Crotone all’undicesimo posto. Si tratta della seconda vittoria stagionale della squadra pugliese al “San Nicola”. Il Messina, invece, rimane in zona retrocessione, terzultimo con 13 punti.