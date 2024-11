Elezioni Regionali 2024: Emilia-Romagna e Umbria al voto, affluenza in forte calo

Bologna/Perugia – Oggi e domani i cittadini di Emilia-Romagna e Umbria sono chiamati alle urne per eleggere i nuovi presidenti delle rispettive Regioni e i componenti dei Consigli regionali. I seggi, aperti dalle 7 di questa mattina, chiuderanno stasera alle 23 per poi riaprire domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

In totale, quasi 4,3 milioni di elettori sono chiamati al voto: 3,6 milioni in Emilia-Romagna (dove sono 4.529 le sezioni elettorali distribuite in 330 Comuni) e 701.367 in Umbria (con mille sezioni in 92 Comuni).

Affluenza: calo drastico rispetto al 2020

Alle 12 si registra un’affluenza sensibilmente più bassa rispetto alle ultime elezioni regionali del 2020, quando si votò in un solo giorno.

Emilia-Romagna : 11,57% contro il 23,44% registrato nello stesso orario nel 2020. L’affluenza è inferiore anche rispetto alle comunali del 2021, quando si superò il 50% complessivo.

: 11,57% contro il 23,44% registrato nello stesso orario nel 2020. L’affluenza è inferiore anche rispetto alle comunali del 2021, quando si superò il 50% complessivo. Umbria: 9,54% alle 12, contro il 19,55% della precedente tornata elettorale regionale, anch’essa svolta in un unico giorno.

L’estensione del voto su due giorni potrebbe influire sulla partecipazione finale, ma il dato delle prime ore conferma una tendenza al ribasso.

Il voto in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, quattro i candidati alla presidenza della Regione, con la sfida principale tra:

Michele de Pascale (centrosinistra): Sindaco di Ravenna e figura di punta del Pd, sostenuto da una coalizione in versione "campo largo".

(centrosinistra): Sindaco di Ravenna e figura di punta del Pd, sostenuto da una coalizione in versione "campo largo". Elena Ugolini (centrodestra): Preside indipendente legata a Comunione e Liberazione, appoggiata dal centrodestra unito.

Gli altri candidati sono:

Federico Serra : sostenuto da Potere al Popolo e Rifondazione Comunista.

: sostenuto da Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Luca Teodori: leader di un movimento no-vax e no-euro.

De Pascale e Ugolini al voto

Entrambi i principali contendenti hanno votato questa mattina. De Pascale si è recato al seggio nella scuola elementare Pascoli di Cervia attorno alle 10.30, mentre Ugolini ha votato poco dopo le 11 presso l’Istituto Crescenzi Pacinotti a Bologna.

Il voto in Umbria

In Umbria, sono in corsa nove candidati alla presidenza, ma la sfida principale vede protagoniste:

Donatella Tesei (centrodestra): governatrice uscente.

(centrodestra): governatrice uscente. Stefania Proietti (centrosinistra): sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia.

Le 23 liste in gara comprendono quasi 460 aspiranti consiglieri. La regione, con 706 seggi in provincia di Perugia e 294 in quella di Terni, deciderà il futuro della sua Assemblea legislativa e della Giunta.