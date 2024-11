Serie A, Lecce sconfitto dal Bologna: 1-0 al 'Dall’Ara'

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce incassa una sconfitta per 1-0 contro il Bologna allo stadio “Dall’Ara” nell’undicesima giornata di Serie A, proseguendo una serie negativa che lo vede fermo nella parte bassa della classifica.

Primo tempo: Lecce aggressivo, ma manca il gol

La partita inizia con un tentativo di Castro che al primo minuto, di testa, non riesce a schiacciare il pallone in porta. Il Lecce si mostra propositivo e al 22’ Pierotti sfiora la rete, sprecando un'occasione importante. Al 32’ il Lecce vede annullarsi un gol di Rafia per un fallo di Dorgu su Lucumí, una decisione che lascia l’amaro in bocca ai giallorossi. Bologna, invece, si rende pericoloso al 42’ con Freuler, che non riesce a finalizzare. Sul finire del primo tempo, Castro tenta di nuovo di trovare il gol, ma senza fortuna.

Secondo tempo: Orsolini decide il match

Il Lecce continua a cercare il vantaggio e al 4’ Krstovic tira di destro, ma la conclusione è imprecisa. Bologna risponde al 23’ con un’opportunità mancata di Dallinga. Al 28’ Krstovic su punizione si avvicina al vantaggio per i pugliesi, ma il pallone non entra. Al 35’ Fabbian spreca da posizione favorevole, e al 40’ arriva la svolta del match: Orsolini insacca di testa su un cross di Miranda, portando il Bologna in vantaggio. Nonostante i tentativi finali, il Lecce non riesce a rimontare.

Classifica e prossimi impegni

Questa sconfitta segna la settima battuta d’arresto per il Lecce, che si trova ora al penultimo posto in classifica con 8 punti, a pari merito con Monza e Venezia. Il Bologna, con questa terza vittoria in campionato, sale all’ottavo posto a quota 15 punti.