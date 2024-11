Gallipoli, maxi-sequestro di giocattoli contraffatti e fuochi d’artificio illegali: denunciati 15 responsabili

GALLIPOLI - La Guardia di Finanza di Gallipoli ha effettuato un’importante operazione contro la vendita di prodotti contraffatti e il commercio illegale di fuochi d’artificio, sequestrando ben 48.000 giocattoli contraffatti e circa tre quintali di fuochi d’artificio illegali. L’operazione ha portato alla denuncia di 15 persone, coinvolte nel traffico di merci irregolari destinate alla distribuzione locale.Il materiale è stato rinvenuto all’interno di due furgoni utilizzati solitamente per il trasporto di prodotti alimentari, provenienti da Napoli e fermati all’ingresso di Gallipoli. Tra i giocattoli sequestrati sono stati trovati articoli contraffatti di marchi noti e popolari, come Disney, Marvel, Pokémon, Super Mario Bros, Hello Kitty, FIFA e Dragon Ball, tutti privi delle certificazioni di sicurezza previste per i prodotti destinati ai più piccoli.Successivamente, le indagini della Guardia di Finanza si sono estese agli esercizi commerciali di Gallipoli, Nardò, Sannicola e Alezio, dove gli investigatori hanno sequestrato ulteriori 77.000 fuochi d’artificio contenenti oltre un quintale di polvere pirica attiva, spesso privi dei requisiti di sicurezza e senza etichettatura.L’operazione, frutto di un monitoraggio continuo e dell’analisi della documentazione commerciale recuperata, sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la contraffazione e il commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme di mercato.