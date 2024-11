Si chiude la XXXVIII edizione di Promessi Sposi: lo stand di Casa Midi ospita Manuela Arcuri

BARI - Domenica 3 novembre, dalle 10, nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante si terrà la quarta e ultima giornata della XXXVIII edizione del Salone internazionale "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina", durante la quale si terranno numerosi show cooking e sfilate con ospiti d’eccezione.La manifestazione, diventata punto di riferimento esclusivo per il Destination Wedding della Regione Puglia, promette ancora una volta di costruire a 360° il giorno del matrimonio, con la possibilità di poter scegliere ogni dettaglio per organizzare la cerimonia e i festeggiamenti, avendo a disposizione un’offerta commerciale senza eguali e che abbraccia tutte le fasce di prezzo. Con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno, sono 270 gli espositori che proporranno prodotti e servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, tra atelier, sale ricevimenti, wedding planner, fotografi, agenzie di viaggio, fiorai, gioiellerie e attività specializzate nell’arredo e nella vendita di oggettistica, confetti e bomboniere, e tanto altro. Degna di nota sarà inoltre la presenza dei produttori di abiti da sposa, sposo e cerimonia e accessori provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni d’Italia.Durante la giornata, nell’ambito del “Promessi Sposi Bridal Show”, si terranno una serie di sfilate, presentate da Manila Nazzaro, conduttrice radiotelevisiva, attrice ed ex modella che nel 1999 è stata eletta Miss Italia, durante le quali saranno presenti tanti ospiti per i vari brand in passerella: la ballerina Francesca Tocca (ore 16.30) per Diamond Couture, l’influencer e show girl Delia Duran (ore 18.30) per Dalin, il modello e coreografo Alex Belli, l’ex concorrente del Grande Fratello Mirko Brunetti e il dj ed ex volto di “Uomini e donne” Eugenio Colombo (ore 18) per Petrelli Uomo. Nel pomeriggio, inoltre, si terranno anche le sfilate di Emozioni Sposa (15.30) e Giotta Spose (17.30).Lo stand Casa Midi ospiterà Manuela Arcuri, celebre attrice ed ex modella testimonial del brand, che accoglierà i futuri sposi e condividerà con loro idee per rendere unica la loro nuova casa.Due show cooking chiuderanno infine gli eventi in programma nell’area LevanteCooking: alle 17.15 lo chef Vito Paradiso della Masseria Sanà proporrà un risotto mantecato al mascarpone con gambero rosso, olio alla rucola e melograno, mentre alle 18.15 chef Donato De Leonardis di San Barbato Resort preparerà il piatto “Acqua sale del pastone” con pomodoro, prezzemolo, tuorlo d’uovo mimosa, cipolla rossa agrodolce ed emulsione di peperone crusco.Quest’anno, inoltre, “Promessi Sposi” ha visto la partecipazione di un collettivo di artisti e designer che hanno realizzato una serie di specchi che sono stati poi esposti nella mostra “Lecce arredo: la metafora degli specchi” allestita da Kubico, azienda pugliese leader nel settore del design.Per accedere al Salone internazionale Promessi Sposi di Bari si può scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e presentarlo al botteghino col solo contributo di 2 €.domenica 3 novembre dalle 10.00 alle 21.00