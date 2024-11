Halloween di paura a Bari: lavoratore straniero aggredito da un gruppo di incappucciati

BARI - La notte di Halloween si è trasformata in un incubo a Bari, nel quartiere Libertà. Un lavoratore straniero è stato brutalmente aggredito da un gruppo di ragazzi incappucciati in piazza del Redentore il 31 ottobre. L’uomo è stato colpito con calci e pugni senza apparente motivo, mentre i presenti non sono intervenuti per fermare l'aggressione. Un episodio di violenza gratuita che ha suscitato sgomento e indignazione.

L’episodio ha riportato alla ribalta il problema della sicurezza urbana, soprattutto durante serate di festa come Halloween, spesso caratterizzate da eccessi e atti vandalici. Il consigliere comunale Fabio Romito ha commentato duramente sui social l'accaduto, criticando la mancanza di controlli adeguati e di interventi da parte delle istituzioni locali.

“Questo è accaduto in Piazza Redentore la notte di Halloween. Purtroppo ogni anno se ne travisa il senso, creando panico e mettendo in subbuglio un’intera città,” ha scritto Romito. “Ho chiesto più volte che fossero potenziati i controlli in zone a rischio, ma la risposta è stata il nulla più assoluto, a eccezione di piazza Moro che ha comunque subito atti vandalici.”

Romito ha poi sottolineato come questo tipo di aggressioni crei un pericoloso senso di assuefazione nella cittadinanza, una sconfitta per tutta la comunità. Ha inoltre criticato il sindaco per il diverso trattamento riservato alla “movida” rispetto alla gestione di episodi di violenza urbana, chiedendo un intervento più incisivo da parte dell’amministrazione comunale per garantire la sicurezza nelle aree del centro e delle periferie.

Questo episodio ha riacceso il dibattito sul tema della sicurezza nei quartieri di Bari, richiamando l’attenzione sulla necessità di un piano di controllo più esteso e di una maggiore collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine per garantire la tranquillità dei cittadini.