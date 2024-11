Sp18 Cassano-Altamura: auto trafitta dal guardrail, miracolosamente illeso il conducente

CASSANO DELLE MURGE – Un terribile incidente si è verificato sulla strada provinciale 18, tra Cassano delle Murge e Altamura, dove un’auto è finita fuori strada, trafitta dal guardrail in modo drammatico. La barriera metallica è entrata dalla parte anteriore del veicolo per poi uscire dallo sportello posteriore, distruggendo completamente l'abitacolo.

Il miracolo del conducente illeso

Nonostante la dinamica impressionante, il conducente, un giovane alla guida dell’auto, è uscito praticamente illeso dall’incidente. Un evento che ha subito fatto parlare di un vero e proprio miracolo.

La causa: attraversamento di cinghiali

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare due cinghiali che stavano attraversando la strada. La presenza sempre più frequente di animali selvatici sulle arterie stradali della zona rappresenta un problema noto, spesso causa di incidenti, talvolta anche con esiti tragici.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare l’auto e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non è stato necessario un intervento sanitario d’urgenza per il conducente, che è stato sottoposto a controlli precauzionali.