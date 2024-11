Vela, ancora un podio ieri a Gallipoli per i giovanissimi atleti del Circolo nautico 'La Lampara asd'

GALLIPOLI (LE) - Ancora risultati lusinghieri per il team di giovanissimi velisti del Circolo nautico "La Lampara asd" di Santa Caterina di Nardò, che ieri hanno partecipato alla terza tappa del Campionato zonale ILCA valido per la stagione 2025 nel porto del Canneto a Gallipoli, organizzata dal CV Le Sirenè. - Ancora risultati lusinghieri per il team di giovanissimi velisti del Circolo nautico "La Lampara asd" di Santa Caterina di Nardò, che ieri hanno partecipato alla terza tappa del Campionato zonale ILCA valido per la stagione 2025 nel porto del Canneto a Gallipoli, organizzata dal CV Le Sirenè.





La squadra della "Lampara", in gara con cinque atleti - Jacopo Risolo, Giulio Mariano, Vincenzo Cucurachi, Marina Murri e Pietro Colazzo, accompagnati dal coach Carmine Bresciani – si è infatti aggiudicata il secondo posto con Pietro Colazzo e il terzo posto assoluto (primo femminile) con Marina Murri; primo posto invece under 19 per Vincenzo Cucurachi.





La stessa Marina Murri, in seguito ai brillanti risultati ottenuti a livello nazionale nella classe ILCA6 - coronati dal titolo di campionessa italiana under 17 conquistato a Cagliari - è stata nei giorni scorsi convocata dalla Federazione Italia Vela, sotto la direzione tecnica della pluripremiata olimpica Alessandra Sensini, a un raduno a Civitavecchia che ha riguardato anche altre sette veliste italiane segnalate dall'allenatore nazionale Francesco Caricato e dalla stessa Sensini.