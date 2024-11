SS 172, Perrini: 'Oggi è una bella giornata, aperta la seconda corsia. Statale più sicura, ma non basta'

"Mi verrebbe da dire: è fatta! Finalmente, oggi si apre anche la seconda corsia della Statale 172 che da Taranto va a Martina Franca. Finalmente, non si dovrà più percorrere il vecchio e pericoloso tracciato dell’Orimini della vecchia strada per Crispiano. Praticamente ogni mattina, in questi anni, mi sono fermato praticamente ogni giorno sul cantiere: conosco gli operai per nome. Per questo il mio ringraziamento questa mattina va soprattutto a loro!" si legge in una nota a cura del presidente Renato Perrini (FDI). "Mi verrebbe da dire: è fatta! Finalmente, oggi si apre anche la seconda corsia della Statale 172 che da Taranto va a Martina Franca. Finalmente, non si dovrà più percorrere il vecchio e pericoloso tracciato dell’Orimini della vecchia strada per Crispiano. Praticamente ogni mattina, in questi anni, mi sono fermato praticamente ogni giorno sul cantiere: conosco gli operai per nome. Per questo il mio ringraziamento questa mattina va soprattutto a loro!" si legge in una nota a cura del presidente Renato Perrini (FDI).





"Ma devo dar atto che dopo anni e anni di ritardo, ricordo che la progettazione risale al 2006, e di mie sollecitazioni (diventando quasi uno stalker) l’ANAS ha tenuto fede alla parola data, il 7 ottobre scorso, in Commissione Trasporti, quando promise che la consegna dei lavori sarebbe avvenuto entro la fine di ottobre… c’è voluto qualche giorno in più ma va bene così. Ora, continuerò ad insistere perché venga realizzata una rotatoria sul tratto Martina San Paolo, in prossimità di colonne Grassi. Lavori che possono essere realizzati ora visto che siamo già in presenza di un cantiere per l’allargamento della strada. Non solo, si dovrà risolvere anche il problema dei pali della luce lasciati praticamente al centro della strada dopo la realizzazione di un marciapiede, nel tratto Martina Franca - San Paolo, dove è prevista una pista ciclabile. I pali costituiscono un vero pericolo, per questo solleciterò l’assessore ai Trasporti Ciliento perché venga trovata al più presto una soluzione" si legge ancora nella nota di Renato Perrini.