Storia dell'Industria: i dettami del Prof. Federico Pirro

NICOLA ZUCCARO - All'indomani dell'estremo saluto reso nel rito funebre celebrato nella Basilica di San Nicola nella mattinata di martedì 26 novembre, a seguito della sua scomparsa avvenuta all'età di 78 anni nella serata di domenica 24 novembre 2024, il Professor Federico Pirro ha lasciato un'eredità ricca di affermazioni e rilevazioni.

Esse hanno arricchito e caratterizzato la sua docenza di Storia dell'Industria dal 1985 al 2009 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari. Fra le tante annotazioni con le quali cercava di catturare l'interesse degli studenti che seguivano le sue lezioni, celeberrima fu: "Tutto ciò che ci circonda, è Industria". Con questa frase, volle evidenziare la centralità di questo settore produttivo nella vita di ciascun individuo e in quella sociale, tanto da affascinare gli studenti, in particolare chi gli chiedeva di potersi laureare in questa disciplina storica, avvertendoli con la seguente "massima": "La Storia dell'Industria è composta da date e dati".

Un avvertimento con cui metteva in guardia i laureandi sulle difficoltà che avrebbero potuto incontrare nella preparazione e nella stesura della tesi di laurea nel suo insegnamento. Di esso, il Professor Federico Pirro non fu solo un semplice trasmettitore di saperi, ma anche un appassionato e assiduo ricercatore, al punto che, come rivelò nel corso delle sue innumerevoli lezioni, dedicava la domenica a questa attività.

Il destino ha voluto che la morte lo cogliesse improvvisamente proprio in questo giorno di festa.