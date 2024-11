Studenti universitari tarantini di Medicina a lezione di prevenzione a Masseria Fruttirossi

TARANTO - Masseria Fruttirossi, l’azienda agritech di Castellanera Marina, principale produttore italiano di melagrana, ha dedicato un’intera mattinata agli studenti universitari e liceali del territorio organizzando a loro favore una giornata di studio sulle migliori pratiche nella prevenzione negli ambienti di lavoro!Studenti del Corso di Laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” della Scuola di Medicina della sede di Taranto dell’Università degli studi “Aldo Moro”, nonché una classe del Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto hanno visitato il modernissimo stabilimento hi tech di Masseria Fruttirossi.La visita ha compreso un briefing sui processi produttivi e sui macchinari utilizzati per realizzare i prodotti commercializzati sui mercati, nazionali ed esteri, con il brand “Lome Super fruit”, con un particolare focus sulla normativa che nell’agroalimentare impone una serie di procedure e di controlli per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, l’igienicità dei prodotti e la salute dei lavoratori.Dopo il breifing gli studenti hanno visitato le varie aree dello stabilimento, potendo così assistere dal vivo a tutte le fasi dei processi produttivi, un’attività svolta in un periodo in cui, coincidendo con la fine del raccolto durato oltre tre mersi, viene espresso il massimo sforzo produttivo, si stima che quest’anno siano state raccolte 72.000 quintali di frutto, pari a oltre 15 milioni di melagrane!Nello stabilimento, immerso nei 400 ettari di piantagioni di melograni di proprietà di Masseria Fruttirossi, le melagrane appena raccolte, oltre ad essere avviate al mercato del frutto fresco, vengono trasformate e confezionate in puro succo, in vaschette e confezioni di arilli, la cosiddetta IV gamma, e in concentrato per usi industriale.Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti che accompagnavano gli studenti, tra gli altri il Prof Michele Tria, il direttore didattico del corso di laurea, che ha confermato l’importanza di questa grande opportunità di formazione “sul campo” offerta ai giovani che hanno potuto “toccare con mano” le problematiche che ogni giorno si presentano in un grande stabilimento di questo tipo.Dal canto suo Dario De Lisi, il responsabile commerciale dell’azienda che ha accompagnato gli studenti nella visita, ha confermato la disponibilità di Masseria Fruttirossi ad ospitare iniziative che, come quella odierna, possano contribuire alla migliore formazione dei giovani professionisti del territorio.