Taranto, sette talenti tarantini per il Premio 'Taranto: due mari di Talenti'

TARANTO - Torna il Premio "Taranto: due mari di Talenti" che si terrà venerdì 8 novembre, con ingresso ore 19.30 e start alle ore 20.00, presso il Teatro Orfeo di Taranto, in una serata che vedrà premiare sette eccellenze tarantine che si sono affermate a livello nazionale e internazionale; l'evento, ingresso su invito (info fondazionetaranto25@gmail.com), sarà presentato e condotto dal giornalista Angelo di Leo, dall'architetto Fiorella Occhinegro, segretario di Taranto 25, e, da Marcello De Pace, direttore di Taranto 25.





Giunto alla terza edizione, il Premio "Taranto: due mari di Talenti" è organizzato da Taranto 25 e gode del patrocinio del Comune di Taranto, del Centro commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, della BCC San Marzano di San Giuseppe, della GEMS, di Neuromed e di Tecnopolis.





Annunciando l’evento Fabio Tagarelli, presidente di Taranto 25, ha spiegato che «il Premio "Taranto: due mari di Talenti" rientra in un articolato percorso che ci vede impegnati nella valorizzazione e nella promozione, nonché nel sostegno, dei tanti talenti che la nostra comunità esprime in ogni settore. È un importante momento per riflettere e riappropriarsi sempre più dell’orgoglio della appartenenza al nostro territorio, così mirabilmente rappresentato nel mondo dalle straordinarie persone che premieremo».





In questa terza edizione del Premio "Taranto: due mari di Talenti" saranno premiati, in una serata che si annuncia ricca di sorprese, sette talenti tarantini che si sono affermati, anche a livello globale, in ambiti diversi.





«Con la premiazione di queste sette autentiche eccellenze – ha poi detto il Presidente Fabio Tagarelli – Taranto 25, oltre che riconoscere pubblicamente le loro competenze e capacità, vuole anche lanciare un forte messaggio di speranza e incoraggiamento a favore dei tanti giovani talenti della nostra terra: l’impegno e la determinazione vengono premiati dal successo! Per la comunità tarantina il Premio "Taranto: due mari di Talenti” vuole invece rappresentare un momento di riflessione e di stimolo per realizzare iniziative condivise a sostegno dei nostri giovani talenti per permettere loro di affermarsi, proprio come hanno fatto i sette premiati».