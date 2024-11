Lecce, venerdì 22 novembre l'evento 'Links Open Lab – L’intelligenza artificiale applicata ai processi bancari: dalle idee alle soluzioni'

LECCE - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: Links Management and Technology S.p.A. organizza l’evento "Links Open Lab – L’intelligenza artificiale applicata ai processi bancari: dalle idee alle soluzioni", in programma venerdì 22 novembre 2024, a partire dalle ore 9.00, a Lecce, nell’Headquarter di Links. - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: Links Management and Technology S.p.A. organizza l’evento "Links Open Lab – L’intelligenza artificiale applicata ai processi bancari: dalle idee alle soluzioni", in programma venerdì 22 novembre 2024, a partire dalle ore 9.00, a Lecce, nell’Headquarter di Links.





In una fase storica in cui l’intelligenza artificiale generativa rappresenta per le Banche e gli Istituti finanziari un potente motore di trasformazione digitale in grado di reinventare processi e servizi, Links ha messo a punto un programma di investimento che ha come filo conduttore la Generative AI applicata ai processi bancari.





Da qui nasce Links Open Lab, laboratorio aperto alla condivisione di idee, conoscenze ed esperienze con i partner di Links, con i quali avviare un confronto stimolante, operativo periodico sul tema.





L'obiettivo è dare vita ad una piattaforma di collaborazione che possa generare soluzioni innovative in grado di creare opportunità di crescita e sviluppare vantaggi competitivi per tutti coloro che partecipano attivamente all'Open Lab.





Durante l’interactive talk, verranno illustrati use cases di applicazioni pratiche della GenAI nel mondo bancario. I manager e gli esperti saranno stimolati a portare il loro contributo per condividere idee sulle quali Links si impegna ad investire per trasformarle in soluzioni concrete, attraverso progetti ad elevato contenuto di innovazione. L’obiettivo è quello di creare una collaborazione proficua tra Links e i suoi partner per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative.