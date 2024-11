Tennis: Fabio Fognini trionfa nel torneo di Montemar

Nelle semifinali Fognini vince 6-4 6-7 6-0 contro lo spagnolo Inaki Montes De La Torre e Neumayer supera 6-3 5-7 6-2 lo spagnolo Pol Martin Tiffon. Fognini non vinceva un torneo dal 2023, quando trionfò a Valencia. Per Fognini è l’ottavo titolo Challenger nella sua carriera dopo quelli vinti a Torino e Genova nel 2008, San Benedetto del Tronto nel 2009, Genova, Napoli e Santiago nel 2010 e Valencia nel 2023.

- Fabio Fognini trionfa nel torneo Challenger sulla terra rossa di Montemar in Spagna prevalendo in finale 6-3 2-6 6-3 in 2 ore e 20 minuti sull’ austriaco Lukas Neumayer. Il ligure è il numero 89 al mondo nella Classifica ATP con 683 punti. Nel primo set Fognini domina con un servizio molto preciso. Nel secondo set l’ austriaco con i pallonetti riesce ad imporsi sul ligure. Nel terzo set grande equilibrio fino al 3-3, poi Fognini con i veloci colpi da fondo campo si aggiudica il match e questo torneo.