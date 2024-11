HOPEN P.E.: oltre 2000 adolescenti coinvolti in un progetto educativo contro la dispersione scolastica

Community Day e i risultati del progetto

Il 29 novembre presso il Centro Hopen di Noicattaro si terrà il Community Day (ore 9:00 - 19:00), l'evento conclusivo di un percorso iniziato quasi tre anni fa. Durante la giornata, si presenteranno i risultati raggiunti attraverso la collaborazione sinergica tra la Cooperativa Sociale ITACA e numerosi partner pubblici e privati.

Nel corso di questi tre anni, l'11% della popolazione studentesca delle scuole coinvolte (I.P. Modugno di Noicattaro, IISS Majorana di Mola di Bari, IISS Alpi Montale di Rutigliano) ha usufruito di consulenze psicologiche ed educative. Tra questi, 29 studenti sono stati seguiti con percorsi individuali finalizzati a ridurre il rischio di dispersione scolastica, riuscendo tutti a proseguire i propri studi.

Il programma del Community Day

L'evento prevede una serie di interventi e attività, a partire dai saluti istituzionali di rappresentanti delle amministrazioni locali e delle scuole coinvolte. Ludovico Abbaticchio, Garante dei diritti dei minori della Regione Puglia, Filomena Matera, Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, e Pasqua Demarco, Presidente della Cooperativa Sociale ITACA, interverranno per sottolineare l'importanza del progetto.

Il pomeriggio sarà dedicato a una tavola rotonda dal titolo “Il benessere degli adolescenti. Esperienze a confronto e possibili scenari”, con esperti e professionisti che discuteranno del benessere giovanile e delle strategie per supportare i ragazzi nella loro crescita.

Un altro momento significativo sarà la prova aperta dal titolo “Io L’Altro”, uno studio teatrale realizzato con i ragazzi dell'IP “D. Modugno” a cura del Teatro Kismet Opera. Inoltre, si terrà una lettura tratta dal libro “La felicità Prof” di Giancarlo Visitilli, a cura di Riccardo Spagnulo, docente e attore.

L'impegno per il futuro

Concludendo il progetto, il Community Day di HOPEN P.E. vuole essere non solo un bilancio dei risultati ottenuti, ma anche un'occasione per riflettere su come supportare ulteriormente gli adolescenti nel loro percorso educativo e sociale. Il progetto ha dato vita a nuove iniziative e ha sensibilizzato le istituzioni e i professionisti sui temi della dispersione scolastica, del benessere giovanile e delle politiche educative necessarie per favorire la crescita dei giovani nel rispetto dei loro diritti e delle loro necessità.

L'evento rappresenta anche un'opportunità per consolidare la rete di collaborazione tra scuole, enti locali, operatori sociali e famiglie, con l'obiettivo di proseguire il lavoro di sostegno ai ragazzi più vulnerabili, per costruire un futuro più inclusivo e prospero.

