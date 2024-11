Serie A: il Lecce reintegra il centrocampista islandese Helgason

Sembrava che la squadra tedesca dovesse acquistarlo a titolo definitivo ma non è stata trovata l’ intesa tra il Braunschweig e i salentini ed il giocatore è ritornato al Lecce. Helgason pur non giocando si è sempre allenato con il Lecce da agosto a novembre 2024 e dopo il reintegro nella rosa dei calciatori ha firmato con i giallorossi pugliesi un contratto fino al 30 giugno 2025.





Il calciatore è al Lecce dal 2021-22. Nella sua carriera ha giocato nell’ Hafnarfjordur in Islanda, nell’ Haukar e nell’ Haukar Under 19. Helgason sarà un rinforzo importante per il centrocampo del Lecce in questa stagione, Il Lecce avrà come obiettivo cercare di raggiungere la salvezza.

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha reintegrato il centrocampista islandese Thorir Johann Helgason 24 anni. Il calciatore ha debuttato subentrando al 33’ del secondo tempo a Rafia nella partita che i salentini hanno vinto 1-0 contro il Venezia al “Penzo” nella tredicesima giornata di andata di Serie A. Nella scorsa stagione Helgason ha disputato nel Braunschwieg nel campionato di Serie B della Germania dove il Lecce lo aveva ceduto in prestito 27 partite e ha realizzato 3 reti.