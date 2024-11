Terza Categoria: New Carpe Diem Barletta - Asd Trinitapoli 1-2

L'ASD Trinitapoli 2024 continua il suo cammino perfetto in campionato, affermandosi al primo posto a punteggio pieno dopo due giornate, insieme al Borgovilla Calcio. La squadra di mister Vincenzo Di Paola ha dimostrato nuovamente il proprio valore con una seconda vittoria in trasferta, imponendosi 2-1 contro il New Carpe Diem Barletta, nella partita disputata al campo sportivo Sport Village in zona Capirro a Trani.La gara è stata equilibrata durante il primo tempo, con entrambe le squadre impegnate a non concedere spazi. Tuttavia, nella ripresa, il New Carpe Diem è riuscito a sbloccare il risultato al 4’ minuto del secondo tempo con un gol di Papeo. Gli ospiti, però, non si sono fatti attendere e, al 21’ del secondo tempo, hanno ristabilito l’equilibrio grazie alla rete di Venanzio Bombino, il bomber di punta del Trinitapoli.La svolta è arrivata al 41’ del secondo tempo, quando ancora Bombino ha segnato la rete decisiva, firmando una doppietta personale che ha garantito alla squadra di Di Paola una vittoria preziosa e la conferma del primo posto. Con un inizio di campionato impressionante, i trinitapolesi si candidano come una delle formazioni da battere, soprattutto grazie al contributo di Bombino, che guida anche la classifica marcatori con un bottino di 5 gol in due partite.Il prossimo appuntamento per l’ASD Trinitapoli 2024 è fissato per sabato 16 novembre, quando affronterà la Virtus Molfetta in trasferta, in una sfida che si preannuncia avvincente per consolidare la leadership in classifica.