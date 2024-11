'Tra Sogni e Desideri': lo spettacolo Disney che incanta tutte le generazioni

BARI - Arriva a Bari il prossimo 27 dicembre 2024, presso il Teatro Team, “Tra Sogni e Desideri”, uno show musicale straordinario che celebra le più belle colonne sonore dei classici Disney. Con Diana Del Bufalo come voce principale e il celebre Francesco Pannofino come narratore, questo evento promette di far sognare spettatori di tutte le età.

Uno spettacolo grandioso

I numeri parlano da soli:

dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, 14 cantanti del vocal ensemble ANIMEniacs Corp,

, tra cui artisti del Club Ginnastico Benevento, oltre 100 persone coinvolte, per uno spettacolo di due ore che combina musica, danza e narrazione.

Un viaggio musicale tra fiabe e leggende

Lo spettacolo, diretto da Antonio Frascadore con la direzione d’orchestra di Marco Attura, è un omaggio ai classici Disney che hanno segnato l’infanzia di generazioni. Le indimenticabili melodie prenderanno vita in una suggestiva trasposizione cinematografica in chiave musicale, attraversando più di un secolo di storie che hanno popolato l’immaginario collettivo.

Le date dell’evento

Dopo la première al Teatro Romano di Benevento, “Tra Sogni e Desideri” farà tappa in cinque città:

, 18 dicembre 2024 (Teatro Arcimboldi), Bari , 27 dicembre 2024 (Teatro Team),

, 29 dicembre 2024 (Auditorium Conciliazione), Padova, 6 gennaio 2025 (Gran Teatro Geox).

Biglietti e offerte speciali

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Inoltre, approfitta della Black Week a Teatro: fino al 2 dicembre, gli ultimi posti sono in vendita con uno sconto del 50%.

Media Partner e produzione

Prodotto da A1 Pictures in collaborazione con BCT Produzione, lo spettacolo è supportato da Radio Kiss Kiss come media partner ufficiale.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e coinvolgente con tutta la famiglia. Prenotate i vostri posti e lasciatevi trasportare dalla magia di “Tra Sogni e Desideri”!