Leverano, presentazione dei libri 'La cura primordiale' di Fernanda Filippo e 'Fuscelli. Versi favole miti' di Beatrice Montenegro

- Proseguono gli eventi nella città di Leverano: venerdì 22 novembre 2024, a partire dalle ore 18.30 per il ciclo appuntamenti "Almanacco Leveranese incontra: persone, storie, idee" presso il "Laboratorio sociale" in via Turati n°5, si terrà la presentazione dei libri "La cura primordiale" di Fernanda Filippo e "Fuscelli. Versi favole miti" di Beatrice Montenegro.