Tragedia sulla strada tra Manduria e San Pietro in Bevagna: muore un 19enne

MANDURIA - Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba sulla strada che collega Manduria a San Pietro in Bevagna, nel quale ha perso la vita un giovane di 19 anni, identificato con le iniziali G.M.Il ragazzo era alla guida di un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada, ribaltandosi più volte prima di terminare la corsa in un vigneto adiacente. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo durante l’impatto.Il 19enne, a quanto pare, era diretto verso una campagna per svolgere il proprio lavoro quando è avvenuto il tragico incidente. Le prime verifiche delle autorità confermano che non sarebbero coinvolti altri veicoli.