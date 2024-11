Tragedia sulla tangenziale di Foggia: un morto e tre feriti in un incidente frontale sulla SS 673

FOGGIA - Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla strada statale 673, la tangenziale di Foggia, all’altezza del chilometro 15. Il bilancio è drammatico: un uomo di 70 anni ha perso la vita nello schianto frontale tra due auto. Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave.

I soccorsi e la situazione dei feriti

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente tre ambulanze, un’automedica del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine. I due feriti più gravi sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, dove si trovano sotto osservazione. Una quarta persona coinvolta nell’incidente ha riportato ferite lievi.

Dinamica ancora da chiarire

Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’impatto frontale che ha provocato la tragedia. Al momento, la strada statale 673 è chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto interessato dall’incidente, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona.

Interventi in corso

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere dei veicoli coinvolti, mentre le Forze dell’ordine si stanno occupando dei rilievi tecnici per determinare le responsabilità e le cause dell’incidente.