Tragico incidente sulla strada tra Acquaviva delle Fonti e Sannicandro: due morti e due feriti gravi

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Un drammatico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la strada che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari, nel Barese. Il bilancio è pesante: due vittime e due feriti gravi.

La dinamica dell’incidente

L’incidente ha coinvolto tre veicoli, tra cui un furgone. Per cause ancora in fase di accertamento, i mezzi si sono scontrati violentemente. Le vittime sono una coppia di 80enni, marito e moglie, che viaggiavano a bordo di una Renault, rimasta schiacciata tra un altro veicolo e il furgone.

I due feriti, un giovane di 23 anni e un altro di 26, erano a bordo del furgone. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in gravi condizioni presso l’ospedale di Acquaviva delle Fonti.

Interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dello schianto. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le vittime e mettere in sicurezza l’area.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.