Trinitapoli, cerimonia di commemorazione dei defunti

TRINITAPOLI - Sabato 2 novembre, il Cimitero comunale di Trinitapoli sarà teatro della tradizionale cerimonia di commemorazione dei defunti, un evento sentito dalla comunità locale come momento di raccoglimento e memoria. Alle ore 15:30, Monsignor Giuseppe Pavone presiederà la Concelebrazione Eucaristica, accompagnato dalle principali autorità civiche, tra cui il sindaco Francesco di Feo, il presidente del Consiglio Loredana Lionetti, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale.

Dopo la celebrazione, i partecipanti si uniranno in una processione attraverso i viali del cimitero. La processione, seguita dalla benedizione del Santo Legno della Croce, coinvolgerà tutte le confraternite della città e i fedeli, creando un’occasione di preghiera e raccoglimento condiviso.

Il Sindaco Francesco di Feo ha sottolineato il valore profondo di questa giornata: “Il 2 novembre sarà una giornata ricca di emozioni in cui, assieme ai cittadini, amici e parenti, ci rechiamo in visita ai nostri cari omaggiandoli. Non è solo un rito, ma il ritrovarsi di una comunità che ricorda le proprie origini.”

Con queste parole, il sindaco ha voluto ricordare l’importanza della Commemorazione dei Defunti, non solo come rito religioso, ma come occasione per celebrare i legami di memoria e affetto che uniscono i cittadini di Trinitapoli.