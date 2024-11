Turismo in Puglia: il successo del ponte di Ognissanti apre la stagione natalizia

Shutterstock

BARI - Durante il Ponte di Ognissanti 2024, diverse città italiane hanno registrato un notevole afflusso di turisti, con Roma, Napoli e Venezia tra le mete principali. I visitatori a Roma hanno partecipato a eventi tematici come tour delle catacombe e percorsi dedicati al lato misterioso della città, spingendo le spese soprattutto su biglietti d'ingresso per attrazioni storiche e tour guidati. A Napoli, oltre al tradizionale "Torrone dei Morti", le spese si sono concentrate sui tour tematici della Napoli sotterranea e nei locali della movida notturna che organizzano feste a tema. Venezia ha invece attratto visitatori appassionati di leggende e misteri, con tour tematici che esplorano i palazzi storici e le sue leggende urbane, concentrando le spese turistiche su ingressi a musei e attrazioni culturali.Questi eventi e attrazioni stagionali rappresentano le principali voci di spesa per i turisti, con un notevole impatto sui settori culturale e dell'intrattenimento nelle città italiane durante il periodo di Halloween e Ognissanti.Il ponte di Ognissanti ha registrato un significativo flusso turistico anche in Puglia, trainato dalle condizioni climatiche favorevoli e dalla crescente attrazione per le destinazioni culturali e naturali. Con le giornate soleggiate, molti turisti hanno approfittato della breve pausa per esplorare i borghi storici, le aree rurali e le destinazioni religiose della regione, come sottolineato da Coldiretti Puglia. Gli agriturismi pugliesi sono stati tra le scelte preferite, accogliendo circa 10.000 visitatori, attratti anche dalle tradizioni locali e dall’offerta enogastronomica.Ora gli occhi sono già puntati alle festività natalizie, per cui la Puglia si prepara a vivere un altro periodo di grande attrattiva turistica, dopo il successo del ponte di Ognissanti. Molte località si stanno organizzando per accogliere visitatori italiani e stranieri in cerca di esperienze tradizionali e atmosfere uniche. Tra le destinazioni natalizie più ambite, Alberobello e Lecce giocano un ruolo di primo piano: Alberobello, con i suoi trulli decorati, crea un’atmosfera da fiaba, mentre Lecce trasforma il barocco della sua architettura in un palcoscenico luminoso e suggestivo.Il Natale pugliese si caratterizza per l’ampia offerta di eventi: i mercatini di Natale, le rievocazioni sacre come presepi viventi (tra i più famosi, quello nei Sassi di Matera, che attrae anche pugliesi) e concerti di musica sacra risuonano nei centri storici delle città. Anche le aree rurali contribuiscono alla magia natalizia con borghi addobbati e attività per famiglie, attirando un turismo invernale in crescita.Gli operatori del settore si aspettano un’alta domanda per soggiorni che combinano cultura e tradizione, con un occhio di riguardo alla gastronomia locale: i prodotti tipici pugliesi, dalle cartellate ai vini del territorio, continuano a essere un forte richiamo per il turismo enogastronomico, contribuendo a rendere la Puglia una destinazione desiderabile anche d'inverno. (F.A.)