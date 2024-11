Gioia del Colle: funerali di Michele De Carlo, il 39enne ucciso a colpi di pistola

GIOIA DEL COLLE – Si sono tenuti ieri nella Casa Santa Lucia i funerali di Michele De Carlo, il 39enne brutalmente assassinato con diversi colpi di pistola nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre. Alla cerimonia, avvolta da profondo dolore, erano presenti la moglie, i due figli di 11 e 13 anni, e i genitori della vittima, stretti nel lutto.L’omicidio, avvenuto in circostanze che fanno pensare a un possibile movente criminale, è oggetto di indagine della Procura Antimafia, che sta cercando di chiarire la dinamica e le cause del tragico evento. Gli investigatori, pur orientati verso l’ipotesi di un regolamento di conti, non escludono altre piste.De Carlo aveva precedenti penali: era stato assolto solo pochi mesi fa da un’accusa di reati legati alle armi e al favoreggiamento, per cui la pubblica accusa aveva chiesto una condanna a quattro anni. Durante il processo, De Carlo aveva trascorso un periodo tra carcere e arresti domiciliari. Recentemente, si occupava della vendita di prodotti caseari, un’attività che pare non avesse legami con il suo passato giudiziario.Il pubblico ministero ha già disposto l’autopsia per ottenere elementi utili a fare chiarezza su una vicenda che ha scosso profondamente la comunità di Gioia del Colle.