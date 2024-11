Tutto esaurito al Teatro Petruzzelli per i Pink Floyd Legend con l’Atom Heart Mother Tour

BARI - Un nuovo trionfo per i Pink Floyd Legend, che il 29 novembre 2024, al Teatro Petruzzelli di Bari, portano in scena l'attesissimo Atom Heart Mother Tour. Lo spettacolo, che prevede l’esecuzione integrale della celebre suite omonima dei Pink Floyd, conferma ancora una volta il grande successo di pubblico per la band italiana, unanimemente riconosciuta come la migliore interprete dei capolavori della storica formazione britannica.

Una performance unica e speciale

Il concerto-evento è impreziosito dalla presenza dell’Ensemble Symphonia Pugliese e del Coro Lirico di Lecce, diretti dal Maestro Giovanni Cernicchiaro, che portano sul palco la combinazione perfetta tra rock e musica classica, elemento distintivo della suite Atom Heart Mother.

Realizzata seguendo fedelmente la partitura originale del compositore Ron Geesin, la suite rappresenta un punto di svolta nella storia dei Pink Floyd, segnando il loro passaggio dalla psichedelia al progressive rock.

Oltre all’esecuzione della suite, il pubblico potrà immergersi in un viaggio emozionante attraverso i più grandi successi dei Pink Floyd, accompagnati da spettacolari effetti visivi, un nuovo disegno luci e laser, e i video originali proiettati sul caratteristico schermo circolare.

La band e l’ensemble

I Pink Floyd Legend vantano una formazione di straordinario talento:

Fabio Castaldi (voce e basso)

(voce e basso) Alessandro Errichetti (voce e chitarre)

(voce e chitarre) Simone Temporali (voce e tastiere)

(voce e tastiere) Paolo Angioi (chitarre, basso e cori)

(chitarre, basso e cori) Emanuele Esposito (batteria)

Completano il gruppo i cori di Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete e Claudia Marss, e il sassofono solista di Maurizio Leoni.

Ad accompagnarli, l’ensemble orchestrale formato da musicisti pugliesi e il coro diretto dalla Maestra Vincenza Baglivo.

Un tour di successi internazionali

Dal Teatro Arcimboldi di Milano al Sferisterio di Macerata, fino al Parco della Musica di Roma, il Atom Heart Mother Tour ha riscosso ovunque un successo straordinario. Dal 2012, i Pink Floyd Legend sono gli unici a portare in scena questa suite in versione integrale, collaborando anche con lo stesso Ron Geesin, con cui si sono esibiti alla Cavea del Parco della Musica di Roma nel 2022 di fronte a oltre 3000 spettatori.

Un omaggio ai Pink Floyd di fama mondiale

Dal 2005, i Pink Floyd Legend sono un punto di riferimento per la riproposizione fedele dei capolavori floydiani. Tra i loro spettacoli più celebri, The Dark Side of the Moon - 50th Anniversary Tour, Live at Pompeii, e le celebrazioni dei 40 anni di Animals.

La loro dedizione e il loro talento hanno permesso loro di collaborare con artisti del calibro di Guy Pratt, Durga McBroom, e Harry Waters, oltre a esibirsi in location prestigiose come lo Sferisterio di Macerata e il Teatro Romano di Ostia Antica.

Informazioni sull’evento

Data: 29 novembre 2024, ore 21

Luogo: Teatro Petruzzelli, Corso Cavour, 12, Bari

Biglietti: Sold out

Per ulteriori informazioni:

Sito ufficiale: www.pinkfloydlegend.com

www.pinkfloydlegend.com Management: Menti Associate (info@mentiassociate.it)

Menti Associate (info@mentiassociate.it) Ufficio stampa: Fabiana Manuelli (pinkfloydlegend@fabianamanuelli.it)

Una serata che si preannuncia memorabile, per celebrare una delle pagine più alte della musica rock e il talento inimitabile dei Pink Floyd Legend.