Sicurezza e verde urbano a Taranto: abbattimento di un albero pericolante in Piazza Garibaldi

TARANTO - Domani, 28 novembre, l’Amministrazione Comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, procederà all’abbattimento di un grande pino situato in Piazza Garibaldi, lungo il marciapiede di Corso Umberto. La decisione si è resa necessaria a seguito di una perizia tecnica che ha evidenziato un preoccupante cedimento strutturale dell’albero, il quale risulta inclinato e potenzialmente pericoloso per la sicurezza dei cittadini.

Un intervento indispensabile per la sicurezza

Come spiegato dall’Amministrazione, l’operazione è stata attentamente valutata e si inserisce in un piano complessivo volto a prevenire rischi per la comunità. Tuttavia, non si tratta solo di un atto di tutela: l’intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione del verde urbano, che prevede non solo la sostituzione dell’albero abbattuto, ma anche un miglioramento complessivo delle aree verdi della città.

Un nuovo albero per Piazza Garibaldi

Dopo la rimozione del ceppo e il ripristino del marciapiede, affidati al personale dei Lavori Pubblici sotto il coordinamento dell’assessore Cosimo Ciraci, la Direzione Ambiente del Comune pianterà un nuovo albero nello stesso punto. Questo garantisce la continuità del patrimonio arboreo, in linea con gli interventi di riqualificazione già previsti per Piazza Garibaldi.

Le dichiarazioni delle istituzioni

Il sindaco Melucci ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio tra sicurezza e sostenibilità:

“Abbattere un albero, seppur pericolante, è sempre una scelta dolorosa, ma necessaria quando la sicurezza è in gioco. La cura del nostro verde urbano è fondamentale per la qualità della vita in città. Siamo impegnati a rendere Taranto più sicura e sostenibile, come riconosciuto dal rapporto 'Ecosistema Urbano' del 2023, che ci ha indicati come la città più verde tra quelle pugliesi.”

Anche l’assessore all’Ambiente, Stefania Fornaro, ha ribadito l’attenzione dell’Amministrazione verso la rigenerazione urbana:

“Questo intervento dimostra il nostro impegno per la sicurezza e il benessere della comunità, oltre che per un ambiente più sano. L’abbattimento e la sostituzione dell’albero sono parte di un lavoro costante per migliorare gli spazi verdi della città e promuovere una rigenerazione sostenibile.”

Verde e rigenerazione urbana

L’intervento si inserisce nelle attività delineate da “Ecosistema Taranto”, il piano per la transizione ecologica e la rigenerazione urbana. L’Amministrazione continua così a lavorare per una città più sicura, verde e vivibile, consolidando il rapporto tra cura del territorio e qualità della vita.