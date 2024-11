Vale Lp e Lil Jolie: esce il singolo "Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore"

Sarà disponibile dalle ore 20:00 di mercoledì 27 novembre su tutte le piattaforme digitali e per la programmazione radiofonica “DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” (Sugar Music - BMG) il brano con il quale le due giovani cantautrici e amiche fin da ragazzine VALE LP e LIL JOLIE si presentano in gara a Sanremo Giovani per giocarsi un posto sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio (è possibile vedere il video del brano sulla pagina dedicata di Sanremo Giovani QUI).

Il brano è la visione poetica e carnale di due giovani donne della generazione Z che cercano di raccontare al mondo di oggi la loro concezione dell’amore e dei rapporti dove le uniche regole che contano sono l’essere se stessi e il rispetto dell’altro cercando di uscire dal classico dualismo uomo/donna e scardinare i vecchi (ma ancora per alcuni troppo validi) ruoli e stereotipi. “DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” ha più di un piano di lettura e il primo riguarda l’amore: “Per prima cosa è un invito ad amare: chi ti pare, come ti pare. Perché è folle non farlo” spiegano VALE LP e LIL JOLIE che aggiungono “In secondo luogo è un incoraggiamento ad amarsi, che è la cosa più banale del mondo ma che – se ci guardiamo attorno – sembra essere la cosa più difficile da fare.

La canzone è anche un racconto di coraggio, di attenzione, del peso delle aspettative e del consenso. Quando nel ritornello diciamo “dimmi tu quando sei pronto” lo facciamo in senso romantico ma anche in modo più sfacciato giocando anche a ribaltare i ruoli di genere (“Io lavoro tutto il giorno e tu sopra un divano”)”.

8 anni di amicizia nata nelle loro stanze di adolescenti della provincia italiana, viaggi pieni di sogni e di speranze, esperimenti, musica, televisione, case lontane e legami indissolubili hanno portato VALE LP e LIL JOLIE, oggi, a mettere in questa canzone (e in tutto quello che arriverà) non solo le rispettive esperienze individuali, che hanno contribuito a renderle le giovani donne che sono oggi, ma anche e soprattutto a dare un nuovo significato alla loro amicizia: quel super potere che quando sono insieme permette loro di combattere ogni battaglia, affrontare ogni difficoltà ma soprattutto dare alle cose belle un valore e un significato ancora maggiore perché non c’è niente di più bello che condividere una conquista e un successo con chi ti vuole bene, con chi è sempre stato al tuo fianco.