“VibrAzioni di Legalità”: al Liceo Galilei-Moro di Manfredonia una lezione contro gli atti intimidatori verso gli Amministratori Locali

MANFREDONIA – Domani, presso il Liceo Galilei-Moro di Manfredonia, si terrà un nuovo incontro del progetto “VibrAzioni di Legalità”, ideato per sensibilizzare gli studenti sul fenomeno degli atti intimidatori contro gli Amministratori Locali. Questa iniziativa educativa si rivolge ai giovani con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e la cittadinanza attiva.

Un evento interistituzionale per la legalità

Oltre agli studenti del Liceo Galilei-Moro, parteciperanno all'incontro anche l’ITET Federico II di Apricena, il Liceo Pestalozzi di San Severo e l’IISS Fiani-Leccisotti di Torremaggiore. Le quattro scuole della provincia di Foggia hanno aderito al progetto rispondendo a un bando dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Puglia, che ha coinvolto complessivamente venti istituti scolastici della regione.

La Prefettura di Foggia, in collaborazione con rappresentanti e referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, coordinerà la giornata di incontri. Saranno presenti sindaci delle città coinvolte, come i primi cittadini di Apricena, Manfredonia, San Severo e Torremaggiore, oltre a Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata e Coordinatore Provinciale di Avviso Pubblico, un’associazione impegnata nella lotta contro le mafie.

Testimonianze e musica per contrastare la violenza

L’incontro prevede una lezione teorica sulle conseguenze sociali e istituzionali degli atti intimidatori, seguita dalle testimonianze dei sindaci e di altre figure chiave. Interverranno Maria Teresa Valente, componente del comitato direttivo di ANCI Puglia, e l’avvocato Federica Bianchi, coreferente regionale di Libera Puglia, per offrire spunti di riflessione sull'importanza della resistenza alle minacce contro le istituzioni locali.

Un aspetto distintivo del progetto è l’integrazione della musica e delle arti performative, con la creazione di brani musicali e coreografie ispirati ai temi della legalità e del contrasto alla violenza contro le amministrazioni locali. Questi prodotti artistici intendono veicolare messaggi di sensibilizzazione attraverso linguaggi accessibili ai giovani, stimolando in loro una coscienza civica ed educativa.

Una rete di partner per la cittadinanza attiva

“VibrAzioni di Legalità” nasce da un’iniziativa dell’Osservatorio della Prefettura di Bari in sinergia con diverse istituzioni e organizzazioni: Regione Puglia, ANCI Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Avviso Pubblico e Libera Puglia. Insieme, questi partner lavorano per rafforzare la coesione sociale e il senso di responsabilità civica, rivolgendosi soprattutto alle nuove generazioni.