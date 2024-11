Inaugurata a Foggia la 'Culla per la Vita': un segno di civiltà e accoglienza per i neonati e le madri in difficoltà

FOGGIA – È stata inaugurata presso il reparto di neonatologia del Policlinico Riuniti di Foggia una nuova "Culla per la Vita", un’iniziativa destinata ad accogliere in modo sicuro i neonati di madri che si trovano in difficoltà, offrendo loro un'alternativa sicura all'abbandono. All’inaugurazione, avvenuta alla presenza delle autorità religiose e sanitarie, l’arcivescovo della diocesi di Foggia-Bovino, monsignor Giorgio Ferretti, ha dichiarato: “Siamo molto contenti perché questa culla per la vita è un segno di civiltà e di accoglienza. Promuoviamo la vita in tutte le sue fasi, dalla nascita fino all’ultimo respiro”.

Un progetto di solidarietà e sicurezza

L’iniziativa della "Culla per la Vita" ha preso forma nel giugno 2023 su proposta della Consulta delle Aggregazioni Laicali dell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino, in collaborazione con il Policlinico di Foggia e l’Ordine dei Medici. La culla è stata installata all'ingresso del reparto di neonatologia e rappresenta un luogo sicuro dove le madri che, per vari motivi, non possono prendersi cura del proprio neonato, possono affidarlo in sicurezza a mani esperte.

Un supporto per le madri e una nuova possibilità per i neonati

Monsignor Ferretti ha sottolineato l’importanza della culla come un sostegno non solo per i neonati, ma anche per le madri che si trovano in situazioni di estrema difficoltà: “Vogliamo proteggere anche le mamme perché in questo modo le donne non saranno costrette a pratiche talvolta anche pericolose. Possono fare un gesto di vita, offrendo la possibilità di una nuova famiglia al loro bambino, garantita dallo Stato italiano”.

Un segnale di speranza per contrastare l'abbandono neonatale

Gianfranco Maffei, direttore del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico Riuniti, ha espresso soddisfazione per la nuova culla, sottolineando il ruolo fondamentale delle istituzioni e delle associazioni laiche nella realizzazione del progetto: “Siamo felici di questa nuova opportunità per la popolazione foggiana. Gli ultimi fatti di cronaca ci ricordano che i neonati spesso vengono abbandonati. Con la ‘Culla per la Vita’ vogliamo offrire una possibilità diversa, evitando questi gesti estremi”.

Un segno di civiltà per Foggia e un modello di accoglienza

L’installazione della culla è un atto di profonda sensibilità e un esempio di accoglienza per l’intera comunità di Foggia, che trova così un modo concreto per supportare le donne e accogliere la vita in ogni sua fase.