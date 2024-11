Workshop a Brindisi: le eccellenze pugliesi incontrano Lagardère Travel Retail per un mercato globale

BRINDISI – Si è tenuto oggi nella Sala Convegni dell'Autorità portuale di Brindisi un workshop strategico promosso da Aeroporti di Puglia e Unioncamere Puglia, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network (EEN). L’evento ha ospitato il gruppo Lagardère Travel Retail, leader globale nelle vendite al dettaglio in aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, offrendo alle aziende pugliesi un’occasione unica per accedere ai mercati internazionali del travel retail.

Oltre un centinaio di imprese locali, specializzate nella produzione di prodotti di alta qualità come vino, olio, alcolici, artigianato, pasta, conserve, fashion e profumi, hanno preso parte all'incontro, vedendovi una rara opportunità per promuovere i propri prodotti sotto il brand Puglia nei più importanti punti vendita aeroportuali.

L'evento, aperto dal saluto del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, ha visto interventi di figure chiave, tra cui Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò e Patrizio Summa, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Progetti Speciali, e Vincenzo Cesareo, Presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto. Presente anche Alberto Niero, CEO di Lagardère Travel Retail Italia, accompagnato dalle responsabili acquisti Barbara Parolin e Paola Mazzocca.

Collaborazioni e nuove opportunità per il "sesto continente del business"

Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il tessuto imprenditoriale locale:

“Gli aeroporti pugliesi sono veicoli di promozione delle nostre eccellenze. Con questi workshop mirati, offriamo alle nostre imprese l’opportunità di essere presenti nei maggiori punti vendita in aeroporti e stazioni ferroviarie, affacciandosi così a un mercato globale. Ringrazio Lagardère Travel Retail per aver raccolto il nostro invito e Unioncamere Puglia per il supporto. Invito tutte le aziende pugliesi a cogliere questa rampa di lancio verso i grandi mercati mondiali.”

Alberto Niero, CEO di Lagardère Travel Retail Italia, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di partecipare a questo evento. Non solo come occasione per avviare nuove collaborazioni commerciali, ma anche come impegno nel valorizzare le eccellenze locali all'interno dei nostri negozi. Ringraziamo Aeroporti di Puglia e Unioncamere per l'opportunità di far conoscere la nostra azienda, leader nel mercato aeroportuale italiano.”

La presidente di Unioncamere Puglia, Luciana Di Bisceglie, ha ribadito l’importanza del travel retail come canale privilegiato di internazionalizzazione:

“Grazie alla collaborazione con Aeroporti di Puglia, stiamo offrendo alle piccole e medie imprese pugliesi l’opportunità di inserirsi in un circuito globale, migliorando la competitività. Il travel retail è un ecosistema definito il ‘sesto continente del business’, fondato su dinamiche di mercato e modelli distinti. La Puglia continua così a viaggiare nel mondo, esportando gusti, bellezza e valori.”

Un trampolino di lancio per le eccellenze pugliesi

L’evento ha riscosso un notevole apprezzamento dalle aziende partecipanti, che hanno riconosciuto il valore dell’incontro con un gruppo commerciale di portata mondiale come Lagardère Travel Retail. Per le eccellenze pugliesi, questa rappresenta una rampa di lancio verso i mercati globali, portando le qualità distintive del territorio all'attenzione di un pubblico internazionale.