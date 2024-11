Conversano celebra la decima edizione di “Ad Libitum” con una rassegna autunnale dedicata alla musica antica

CONVERSANO – Si apre una stagione di musica e cultura con la decima edizione di “Ad Libitum,” la rassegna musicale organizzata da Epos Teatro e diretta da Maurizio Pellegrini, che torna a Conversano e Polignano a Mare per offrire un’esperienza immersiva nella musica antica e nei tesori artistici del territorio. L’appuntamento è un punto di riferimento per il sud barese e quest’anno prevede concerti ispirati all’arte e alla storia locale, ospitati in luoghi suggestivi come la chiesa del Monastero di San Benedetto a Conversano e la chiesa matrice S. Maria Assunta di Polignano.

Eventi in programma a Conversano Il 9 novembre, nella chiesa del Monastero di San Benedetto, si terrà il concerto “Tancredi e Clorinda” (ore 21:00), omaggio ai quattrocento anni dalla composizione di Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi. Ispirata dalle tele conservate nel Castello di Conversano, questa performance vedrà l’esecuzione dell’ensemble Terra d’Otranto, composto da Doriano Longo e Annarita Lorusso (violini), Maria Antonietta Losito (viola) e Pierluigi Ostuni (tiorba), insieme a Michele Visaggi al clavicembalo e alle voci di Elena Finelli, Davide Romeo e Maurizio Pellegrini. Oltre al madrigale di Monteverdi, saranno eseguiti brani di Falconieri e Obizzi. Il 23 novembre, sempre nella chiesa di San Benedetto, seguirà “Sprezzanti Armonie”, con un ensemble barocco formato da Carlo Cresci (arciliuto), Marco Lorenzo Nocera (violino) e Silvia De Rosso (viola da gamba), che eseguiranno musiche di compositori barocchi come Uccellini, Granata, Castello, Kapsberger e Stradella. Eventi a Polignano a Mare Il 21 novembre, la rassegna si sposta a Polignano a Mare, nella chiesa matrice S. Maria Assunta, con il Trio Gioconda De Vito (Silvia Grasso al violino, Gaetano Simone al violoncello, e Liubov Gromoglasova al pianoforte) che si esibirà in un programma dedicato a Mendelssohn e Šostakovič. A chiudere la rassegna, il 30 novembre, sarà il concerto dell’Orchestra Giovanile Ad Libitum, diretta da Paolo Messa. Il concerto, intitolato Itaca, segnerà la conclusione di un triennio di esplorazione sonora e culturale, riflettendo sul legame tra passato e futuro. Un riconoscimento per la cultura e l’occupazione Con oltre 25 produzioni annuali e 100 artisti coinvolti, molti dei quali giovani sotto i 35 anni, “Ad Libitum” si è affermato come uno dei principali eventi di valorizzazione culturale della regione. Grazie al suo impatto occupazionale e alla qualità artistica, la rassegna ha ottenuto il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. Informazioni e Prenotazioni Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Telefono : 392 9642809 – 338 2295966

: 392 9642809 – 338 2295966 Email : biglietteria@eposteatro.com

: biglietteria@eposteatro.com Sito web : www.adlibitumfestival.it

: www.adlibitumfestival.it Biglietti: da € 5,00 a € 8,00