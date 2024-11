XVIII edizione del premio all'italianità a Madrid: Leccese porta in dono le eccellenze della Terra di Bari

BARI - Nella giornata di ieri, il sindaco di Bari Vito Leccese ha partecipato alla XVIII edizione del Premio all'Italianità nel mondo che si è tenuto a Madrid, organizzato del Comitato degli italiani all'estero che quest’anno ha dedicato un momento alla promozione della Terra di Bari.Per l’occasione il sindaco ha consegnato ai presenti un simbolo della cultura e della tradizione pugliese e barese, il pumo, realizzato per l’occasione dagli artigiani di Terlizzi, città insignita del riconoscimento “Città di antica ed affermata tradizione ceramica” dal ministero del made in Italy, .“È mia intenzione promuovere le eccellenze della Terra di Bari in tutto il mondo - spiega Vito Leccese -. Coglierò ogni occasione per farmi ambasciatore dei simboli e dei prodotti della nostra cultura, realizzati dai nostri artigiani, per valorizzarne il lavoro e l’unicità. A Madrid, in occasione di questo premio dedicato proprio all’Italianità, ho portato con me il pumo in ceramica, simbolo di speranza nella nostra tradizione, realizzato dagli artigiani di Terlizzi. L'oggetto è stato molto apprezzato per la particolare manifattura che fa onore alla comunità terlizzese di cui ho ringraziato il sindaco e l’assessore De Palma per la collaborazione avviata in questi mesi. Mi auguro che tali sinergie istituzionali possano sempre più consolidarsi per far crescere il nostro territorio metropolitano e sviluppare occasioni di promozione e sviluppo a beneficio tanto dei nostri operatori quanto dei cittadini”.