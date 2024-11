Al Demodè Club i Komandanti aprono la rassegna 'Sound of Sunday'

MODUGNO - Domenica 24 novembre, al Demodè Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, si terrà l’esibizione de I Komandanti, tribute band di Vasco Rossi, che inaugureranno “Sound of Sunday”, la rassegna che ripercorre il meglio di sempre della musica live. La rassegna, realizzata in collaborazione con altri locali quali Phenomenon di Novara e Stazione Birra di Ciampino (Rm), nel corso della stagione ospiterà alcune delle più apprezzate tribute band italiane.Il primo gruppo musicale che si esibirà domenica è nato da un’idea di “Gitano”, appassionato del primo Blasco, che con la sua band è riuscito a farsi spazio nel panorama musicale locale e non solo, riuscendo in poco tempo a farsi apprezzare da chiunque, registrando un numero eccezionale di esibizioni. Ad oggi I Komandanti hanno al loro attivo numerosi concerti e date di particolare rilievo come il “Vasco Day” a Zocca nel 2013, la “Vasco night” a Bari nel 2014 e live in tutta Italia, da Nord a Sud, offrendo uno show unico sia dal punto di vista musicale sia da quello dello spettacolo.In molti di questi eventi hanno avuto il piacere di essere affiancati dai musicisti della band di Vasco Rossi, testimonianza dell’impegno, da parte del gruppo, nel ricercare un suono perfetto. Oltre al cantante e frontman “Gitano”, I Komandanti sono composti da Vincenzo Contessa alla batteria, Alessandro Caforio al basso e ai cori, Edoardo Orsini alla chitarra e Donato Grande alle tastiere.Durante il live sarà proposta una scaletta ricca, incentrata principalmente sulla discografia del primo decennio di Vasco Rossi, caratterizzata da successi intramontabili e da chicche per gli appassionati. Si spazierà quindi dai primi brani contenuti in “Non siamo mica gli americani!” e “Colpa d’Alfredo”, alle hit come “Vado al massimo”, canzone presentata al Festival di Sanremo 1982, sino ad arrivare anche agli album più recenti entrati di diritto nella cultura popolare italiana, con un excursus dei principali successi del Blasco.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba): 3397360006: 21.00