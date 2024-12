16 dicembre '34: 90 anni fa il Bari debuttò al Della Vittoria

Bari, domenica 16 dicembre 1934. Tre mesi dopo la sua inaugurazione, avvenuta il 6 settembre, lo Stadio della Vittoria ospitò il primo incontro di calcio. Questo onore spettò al Bari che affrontò e vinse sulla Comense per 3-1. Fu la prima delle 956 partite ufficiali disputate dal Bari (fra Serie A, Serie B, Serie C e IV Serie), divise in 528 vittorie, 272 pareggi e 145 sconfitte, con 1356 reti realizzate e 656 subìte. L'ultima gara ufficiale si disputò il 21 maggio 1990 e riguardò la Finale di Mitropa Cup '90 tra Bari e Genoa, vinta dai padroni di casa per 1-0. Si conclusero, con la conquista dell'unico trofeo internazionale da parte dei biancorossi, i 56 anni di permanenza nello Stadio costruito tra il 1933 e il 1934 per ospitare una tifoseria che, numericamente in crescita, rese insufficiente la capienza del Campo degli Sports ubicato al Rione Carrassi. Per la stessa ragione, lo Stadio della Vittoria cedette il testimone al San Nicola, costruito anche per ospitare la fase a gironi del Mondiale di Calcio di Italia '90.